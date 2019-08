BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Federal iniciou na manhã desta segunda-feira ações no âmbito da Operação Verde Brasil, com o objetivo de identificar, reprimir e investigar eventuais delitos ambientais perpetrados na região da Floresta Amazônica, informou a assessoria de imprensa do órgão.

A PF se junta às Forças Armadas, ao Ibama e à Força Nacional de Segurança Pública para a atuação conjunta nas áreas de fronteira, nas terras indígenas e nas unidades federais de conservação ambiental, dando cumprimento ao decreto que visa estabelecer ações para a garantia da lei e da ordem.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou da Base Aérea de Brasília levando uma equipe de policiais federais composta por delegados, escrivães, agentes e peritos criminais para a região. Além disso, todas as Superintendências e Delegacias localizadas na Amazônia Legal estão mobilizadas em tempo integral para identificar e reprimir qualquer ação criminosa na esfera ambiental, disse o órgão.

A PF também investiga, por ordem do presidente Jair Bolsonaro, possível existência de ações premeditadas que teriam ocasionado queimadas e focos de incêndio criminosos na área da Floresta Nacional de Altamira, no Pará.

