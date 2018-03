BRASÍLIA (Reuters) - O Palácio do Planalto informou nesta terça-feira que está providenciando todas informações requeridas após ser notificado da quebra do sigilo telemático do ex-assessor da Presidência Rodrigo Rocha Loures, investigado junto com o presidente Michel Temer no chamado inquérito dos portos.

Em entrevista coletiva, os ministros Carlos Marun (Secretaria de Governo) e Torquato Jardim (Justiça) negaram ter conhecimento de uma busca que teria sido feita no Palácio do Planalto pela Polícia Federal para coletar dados relacionados a Loures.

Temer é alvo de investigação que visa esclarecer se recebeu propina por meio do então assessor especial Loures para editar um decreto que teria beneficiado a empresa Rodrimar em alterações legais para área portuária.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)