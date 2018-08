BRASÍLIA (Reuters) - A professora da Universidade de São Paulo Janaina Paschoal anunciou neste sábado, em uma rede social, que não vai aceitar o convite do candidato do PSL à Presidência, deputado Jair Bolsonaro, para ser vice na chapa.

Uma das autoras do pedido de impeachment contra a então presidente Dilma Rousseff, a advogada usou sua conta no Twitter para fazer o anúncio e alegou motivos familiares para declinar do convite.

“Por questões familiares, por ora, eu não posso me mudar para Brasília. A minha família não me acompanharia”, informou a professora em sua conta, ao dizer ter informado a sua decisão ao próprio candidato e ao presidente do partido, Gustavo Bebiano.

“Eu tentei todas as composições possíveis. Peço desculpas ao Brasil e prometo, esteja onde estiver, com ou sem cargo, continuar lutando por um país livre. Acima de tudo, um país de mentes livres. Essa tem sido minha luta, desde que nasci. Acho até que nasci para isso!”, disse, em outra publicação.

A professora era tida como o plano C para Bolsonaro, após ele não ter conseguido fechar com o senador Magno Malta, do PR, e com o general Augusto Heleno, do PRP.

Com a recusa de Janaina, o nome de Luiz Philippe de Orléans e Bragança, membro da família real brasileira e chamado de "príncipe" volta a ganhar força.

Bolsonaro já tinha citado o nome do “príncipe” como opção para vice.

(Reportagem de Ricardo Brito)