O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta quinta-feira, 13, que a política de preços de combustíveis que ele vai adotar se for eleito para o cargo será a mesma do governo do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva.

"A nossa política de preços de preços vai ser a mesma da época em que a Petrobras mais teve lucro, que foi no governo Lula. A Petrobras tem de ter o lucro respeitado, ela tem acionistas. Mas por ser um monopólio ela também atende o interesse nacional", afirmou o ex-prefeito de São Paulo.

Haddad também citou a proposta de usar 10% das reservas internacionais para programas de infraestrutura. De acordo com o candidato, o dinheiro será emprestado a empresas de energia para desenvolver projetos.