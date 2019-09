O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, informou nesta terça-feira, 3, que o presidente Jair Bolsonaro deve passar o cargo ao vice-presidente Hamilton Mourão de domingo, 8, a terça-feira, 10. No dia seguinte, 11, Bolsonaro deve reassumir a função.

Bolsonaro será submetido a uma cirurgia no domingo, 8, para correção de uma hérnia incisional que surgiu no local em que foi atingido por uma facada, há quase um ano.

Segundo o porta-voz, Bolsonaro irá na noite de sábado, 7, para São Paulo, onde será feita a operação. Ele dormirá no mesmo dia no Hospital. A cirurgia deve ocorrer "no horário mais cedo possível" de domingo. O presidente deve passar 10 dias na capital paulista em recuperação, disse Rêgo Barros.

A primeira dama, Michelle Bolsonaro, e os filhos Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro devem acompanhar o presidente da República.

O porta-voz disse ainda que Bolsonaro deve participar por videoconferência de reunião com presidentes de países amazônicos, prevista para ocorrer na manhã de sexta-feira em Letícia, na Colômbia. O presidente cancelou a viagem ao local por recomendação médica.