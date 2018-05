O PP indicou nesta segunda-feira, 21, o deputado federal Mário Negromonte Júnior (BA) para presidir a Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso Nacional, responsável por analisar o Orçamento da União de 2019.

Filho do ex-ministro das Cidades Mário Negromonte, o parlamentar está no primeiro mandato e é investigado pela Operação Lava Jato. Em 2016, ele foi indiciado pela Polícia Federal por corrupção passiva qualificada, lavagem de dinheiro, organização criminosa e ameaça. O deputado nega irregularidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.