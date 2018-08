O Partido Progressista (PP) iniciou no final da manhã desta quinta-feira, 2, sua convenção nacional no auditório Nereu Ramos na Câmara dos Deputados em Brasília. O partido não tem candidatura própria ao Palácio do Planalto, pois faz parte do Centrão, grupo de legendas que definiu apoio nessas eleições gerais ao tucano Geraldo Alckmin (PSDB).

No entanto, os progressistas podem abocanhar uma participação mais expressiva nas eleições, já que a senadora Ana Amélia (PP-RS), presente ao evento desta quinta-feira, é um dos nomes aventados para compor a chapa do tucano como vice. "O partido teve um papel de liderança nos últimos anos, o que significa crescimento", disse o deputado federal Arthur Lira (PP-AL), durante a abertura do evento.

O ex-governador de São Paulo deve comparecer à convenção do PP ainda nesta quinta, depois de participar da convenção dos Democratas, que também está sendo realizada nesta manhã em Brasília. Na quarta-feira, dia 1º, o presidente nacional do DEM e prefeito de Salvador, ACM Neto, disse que o prazo para o anúncio do vice é neste sábado, 4, dia da convenção nacional do PSDB que irá oficializar o nome de Alckmin à corrida presidencial.