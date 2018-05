RIO DE JANEIRO (Reuters) - A cidade do Rio de Janeiro entrou em estado de atenção nesta sexta-feira por conta do bloqueio de estradas feito por caminhoneiros que afeta o abastecimento de combustível no município, informou a Prefeitura.

Na cidade e no Estado do Rio de Janeiro a circulação de ônibus está bem abaixo do normal, e os postos não têm mais combustível disponível.

"O município do Rio entrou em estágio de atenção AT, às 16h30 desta sexta devido aos impactos dos bloqueios em rodovias de acesso ao Rio no funcionamento dos serviços de infraestrutura urbana, em especial, na área de transportes", informou a Prefeitura.

Tropas foram vistas circulando em estradas do Estado e os militares vão escoltar a saída de cargas de polos de distribuição.

O general Braga Neto, que comanda a intervenção na segurança do Estado, afirmou que antes do emprego da força os militares vão negociar a liberação de estradas e polos de distribuição.

(Por Rodrigo Viga Gaier)