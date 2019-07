(Reuters) - A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência deve tramitar por 60 dias no Senado, previu nesta segunda-feira a senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, primeira parada da reforma após a conclusão de sua aprovação pela Câmara.

A parlamentar disse esperar que a PEC da reforma fique na CCJ por entre três semanas e um mês e depois siga para o plenário da Casa, onde precisa dos votos de 49 dos 81 senadores em dois turnos de votação. Ela também estimou, de acordo com a Agência Senado, que a reforma seja promulgada na primeira semana de outubro.

"Eu acho que de três semanas a um mês é um tempo razoável na CCJ e 15 dias no plenário. Quanto mais se debater na CCJ, mais rápido se aprova em plenário. As dúvidas são dirimidas mais facilmente", disse a senadora, de acordo com a Agência Senado.

Apesar da estimativa da presidente da CCJ, algumas lideranças afirmam ser possível concluir a análise da PEC em setembro.

A proposta, aprovada em primeiro turno na Câmara na semana passada, ainda precisa passar por uma segunda rodada de votação entre os deputados antes de ser encaminhada ao Senado, o que deve acontecer no dia 6 de agosto.

Tebet disse que a reforma terá a celeridade possível no Senado após chegar da Câmara.

"O presidente (do Senado, Davi Alcolumbre,) quer surpreender positivamente o país com uma tramitação rápida, célere. A rapidez é importante, sem menosprezar os ritos regimentais", disse ela.

