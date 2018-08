BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do DEM e prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, afirmou neste sábado que a campanha presidencial do tucano Geraldo Alckmim precisa ter uma “atenção especial” à Região Nordeste, após o candidato ter escolhido a senadora gaúcha Ana Amélia (PP) para ser sua vice.

“(O Alckmim) vai estar muitas vezes no Nordeste, vai ter uma atenção especial”, disse ACM Neto, em entrevista na chegada à convenção do PSDB que vai oficializar a escolha de Alckmin.

O presidente do DEM disse que até o momento não está fechada nenhuma agenda de viagens para a região.

O prefeito de Salvador minimizou a escolha de uma chapa com integrantes de São Paulo e Rio Grande do Sul e disse que a região precisa é de um candidato “comprometido” com o Nordeste.

Para ACM Neto, Ana Amélia é a “melhor vice” entre os candidatos. “Ela tem o respaldo e apoio de todos os partidos (aliados).”

(Reportagem de Ricardo Brito)