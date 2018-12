O presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou na tarde desta quarta-feira, 5, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição.

Pela manhã, Bolsonaro recebeu autoridades na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência e almoçou no Quartel General do Exército.

Na tarde de hoje o presidente eleito e o ministro extraordinário de transição, Onyx Lorenzoni, recebem parlamentares das bancadas do PR e do PSDB.