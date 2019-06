(Reuters) - Os membros da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) elegeram nesta terça-feira os integrantes de uma lista tríplice que será apresentada ao presidente Jair Bolsonaro para sucessão da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, cujo mandato termina em setembro.

O procurador mais votado na eleição desta terça foi Mario Bonsaglia, membro do Ministério Público Federal desde 1991 e que já integrou o Conselho Nacional do Ministério Público. Ele recebeu 478 votos.

Na segunda colocação ficou a subprocuradora-geral da República Luiza Frischeisen, com 423 votos. Ela é procuradora desde 1992 e integra o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Completa a lista tríplice o procurador regional da República Blal Dalloul, que recebeu 422 votos, que atua no MPF há 34 anos.

Bolsonaro não é obrigado a escolher um dos nomes da lista divulgada após eleição interna da categoria nesta terça, embora a praxe, desde 2003, seja escolher um dos nomes da lista. Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff sempre escolheram os mais votados na eleição interna da categoria. Michel Temer, por sua vez, escolheu Dodge, a segunda mais votada em 2017.

Embora não tenha participado da disputa interna agora, a atual procuradora-geral se colocou à disposição para continuar no cargo se Bolsonaro quiser.

O presidente ainda não disse como escolherá o novo procurador-geral, limitando-se a dizer que seguirá a Constituição.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)