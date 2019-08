Senadores fecharam um acordo com o governo para destravar propostas do pacto federativo, que envolve a distribuição de recursos para Estados e municípios, em troca de facilitar a aprovação da reforma da Previdência.

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), disse que as propostas podem ser votadas no colegiado entre o fim de agosto e início de setembro, antes da conclusão da reforma da Previdência na Casa.

O novo pacto federativo envolve um encontro de medidas do governo com contrapartidas de Estados e municípios, indicou o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, apontando que o esforço nessa frente é prioridade para este semestre.

Ele lembrou que a obrigação de suplementação da União para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), da ordem de R$ 13,2 bilhões a R$ 13,4 bilhões, termina em 2020, e o governo está pensando em alternativas para alterar o desenho hoje vigente. / Agências