BRASÍLIA (Reuters) - O PSL, partido do presidente eleito Jair Bolsonaro, espera chegar à marca de 61 parlamentares na Câmara dos Deputados, se aproveitando da mini janela partidária que se aproxima para incrementar o número de deputados da sigla, que elegeu 52 deputados na eleição deste ano, e tornar-se o maior partido da Casa.

"Eu acredito que pode chegar a 61 deputados, a bancada do partido, 61 deputados é a nossa projeção", disse o deputado eleito Marcelo Alvaro Antonio (PSL-MG), após reunião da bancada eleita pelo partido de Bolsonaro em Brasília. O PT, partido que mais elegeu deputados na eleição de outubro, terá 56 deputados a partir de fevereiro.

Na mesma linha de Alvaro Antonio, o senador eleito e atual deputado Major Olimpio (PSL-SP) disse que o PSL poderá assumir o posto de maior bancada da Câmara na mini janela partidária, que permitirá a troca de partido pelos parlamentares sem risco de perda de mandato.

"Nós temos muito respeito por todos os partidos... Agora, nós sabemos que vai ter uma mini janela aí e nós faremos, respeitosamente, o convite a parlamentares que tenham o alinhamento ideológico, os princípios do governo Bolsonaro", explicou Olimpio.

A bancada eleita do partido se reuniu nesta quarta-feira pela primeira vez em um hotel na zona central de Brasília. Segundo Alvaro Antonio, o encontro foi de alinhamento do partido. Bolsonaro compareceu para dar as boas-vindas aos congressistas.

Alvaro Antonio disse que ainda não há definição de nomes para os cargos de liderança da bancada do PSL na Câmara e que a posição do partido na eleição para presidente da Câmara ainda será discutida.

"Essa questão da presidência da Câmara, ela ainda está sendo discutida, tanto internamente, quanto com outros partidos também. Então não tem nada definido se teremos um candidato a presidente ou não teremos um candidato a presidente no PSL", disse.

Bolsonaro tem afirmado que o Palácio do Planalto terá posição de neutralidade na eleição à presidência da Câmara e tem dito que o ideal seria que o PSL não lançasse candidato.

(Reportagem de Mateus Maia)