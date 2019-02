Líder do PSL na Câmara, o deputado Delegado Waldir (GO) saiu em defesa do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e disse que ele não tem motivos para deixar o governo porque não cometeu crime. "Ele tem que permanecer. Que crime cometeu? Nosso partido, o PSL, não tem ministro bandido como os governos de esquerda. Quem errar, vai ser punido", disse ao chegar para uma reunião do partido com o presidente Jair Bolsonaro.

O ministro é alvo de investigação da Procuradoria Regional Eleitoral sobre candidaturas laranjas do PSL em Minas Gerais.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, quatro candidatas com baixa votação contrataram empresas ligadas a assessores de Marcelo Álvaro. Ele nega.