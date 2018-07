Em convenção conjunta, PSL, PHS e PRTB formalizaram, neste sábado, 28, o apoio à coalizão liderada pelo senador e pré-candidato ao governo de Pernambuco pelo PTB, Armando Monteiro. O evento contou também com a presença de dirigentes do PSDC, que também aderiu à decisão do bloco. Com a decisão, as quatro siglas abandonaram aliança do governador Paulo Câmara (PSB), pré-candidato à reeleição, a quem manifestavam apoio anteriormente.

O petebista soma agora 12 partidos em sua coalizão enquanto o pessebista tem dez siglas na base de apoio.

"Não se trata apenas de um grupo numérico, mas qualificado. A gente vai ampliando a frente com trabalho e dialogando com os partidos. Acho que essa frente vai se encorpando com o sentimento de que Pernambuco quer mudar. Pode ficar certo de que até a data da convenção (4 de agosto) nós vamos registrar novos apoios", declarou Monteiro.

Pela manhã, o petebista participou, na sede do PSDB pernambucano, do anúncio oficial do deputado federal Bruno Araújo, ex-ministro das Cidades do governo Michel Temer (MDB), como candidato a senador, que comporá chapa ao Senado com Mendonça Filho (DEM).

A última vaga na majoritária na chapa de Monteiro, a de vice-governador, é disputada entre o deputado estadual do PSC André Ferreira, e o deputado federal pelo PPS Daniel Coelho.