O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) anunciou em sua conta no Twitter que o PSOL solicitou a convocação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, para que ele preste explicações à Câmara sobre as suspeitas de candidaturas laranjas pelo PSL de Minas Gerais, presidido pelo atual ministro durante o período eleitoral.

"O ministro e o governo devem explicações à sociedade", escreveu Freixo.

Em outro tuíte, o deputado citou reportagem da Folha de S. Paulo, na qual uma ex-candidata do PSL mineiro afirma que Marcelo Álvaro sabia de esquema do partido para lavar dinheiro público destinado ao PSL.

"Bebianno caiu, mas o laranjal continua forte no governo", tuitou Freixo.