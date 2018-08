Avaliação que circula entre especialistas e nos bastidores da Direção Nacional do PT é a de que – com o comando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a sigla está sob a ameaça de virar um partido de médio porte. Potencialmente inelegível por conta da Lei da Ficha Limpa, Lula não estaria conseguindo a transferência de votos desejada para o seu vice, Fernando Haddad.

Mesmo com a largada da campanha pelo Nordeste, região onde Lula lidera as pesquisas de intenção de voto e pode contar com fortes palanques regionais, o potencial de migração de votos ao ex-prefeito de São Paulo não estaria assegurada. De ontem (21) a sábado (25), Haddad passa pela Bahia, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Maranhão. Na semana passada, esteve no Piauí, na estreia oficial dos atos de rua.

A estratégia de deixar para o prazo final a troca de nomes na chapa à Presidência, no dia 17 de setembro, defendida por Lula e aliados mais próximos, entra em choque com a agenda nordestina do atual vice, Haddad. Ao esticar o prazo, reduz o tempo para reverter a opinião do eleitorado sobre Haddad. Por exemplo, segundo pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada na segunda-feira(20), com o apoio de Lula, 13% dos eleitores votariam com certeza no ex-prefeito e outros 14% afirmam que poderiam votar no “plano B” do PT. Ou seja, Haddad pode herdar até 27% dos votos se realmente for o substituto de Lula na disputa. Para a cúpula petista, essa taxa é apontada como baixa.

No cenário em que é candidato, Lula é líder isolado, com 37% das intenções de voto. O desafio do PT e de Haddad é aumentar o percentual de votos a ser herdados de Lula, evitando a dispersão para nomes alinhados com a esquerda, como Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT). Ou até para Jair Bolsonaro (PSL), segundo lugar nas pesquisas, com 18%.

Ontem (21), antes de participar de caminhada com Haddad em Salvador, o deputado Afonso Florence (PT-BA), um dos principais líderes do partido no Nordeste, previu que haverá uma avalanche de votos de Lula para Haddad, especialmente por conta dos fortes palanques nos seis Estados incluídos na peregrinação.

“Há baixa transferência de votos até agora por que Haddad ainda não é o candidato”, explicou ao DCI o deputado. “Haverá forte transferência quando Lula anunciar Haddad como seu candidato”. De hoje ao primeiro turno da eleição, serão cerca de 45 dias de campanha, prazo em que o esforço será concentrado para alavancar Haddad, mas sem deixar de lado a candidatura Lula

“Trata-se de uma estratégia suicida, que vai transformar o PT em um partido menor”, afirmou ao DCI o cientista político David Fleischer, da Universidade de Brasília (UnB). Pelas contas do pesquisador, deverá cair para 30 parlamentares a bancada do PT na Câmara, que experimentou o apogeu na legislatura iniciada em 2003, com 91 deputados. Composta atualmente por 57 nomes, a perda é equivalente a um em cada três parlamentares entre a chegada de Lula e a saída da ex-presidente Dilma Rousseff, hoje candidata ao Senado pelo PT mineiro.

Nesta quarta (22), Haddad irá a Sergipe, onde o PT está coligado com o atual governador Belivaldo Chagas (PSD). Na quinta (23) o destino é a Paraíba, onde o PT apoia o candidato do PSB, João Azevedo (PSB). Na sexta-feira, a previsão é que Haddad visite o Rio Grande do Norte, onde o partido tem candidatura própria, a senadora Fátima Bezerra. O petista encerra o giro no Maranhão, no sábado (25), apoiando a reeleição de Flávio Dino (PCdoB).

Para o cientista político Ernani Carvalho, da Universidade Federal de Pernambuco, mesmo com uma agenda favorável, a migração de votos não é imediata. “Uma coisa é transferir votos com o padrinho do lado, outra é com o padrinho preso.” Na avaliação dele, a estratégia de esgotar os prazos com Lula visa salvar as candidaturas aos Legislativos. “Isso é bom para os candidatos a deputado e a senador. É salvar uma parte porque a outra está perdida”, acrescentou.