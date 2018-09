O PT divulgou na noite deste sábado, 1º, carta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva endereçada ao povo pernambucano e datada da última quinta-feira (30). Nesta madrugada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por seis votos a 1, barrar a candidatura do ex-presidente à Presidência da República. O petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do Guarujá (SP). Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba (PR), desde 7 de abril.

A divulgação da carta ocorre no mesmo dia em que o candidato a vice e provável substituto de Lula como cabeça de chapa, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), visita Garanhuns (PE), terra natal do ex-presidente.

Na carta, Lula diz que "a união entre o PSB, no governo do Estado, e do PT, no governo federal, produziu o melhor momento da história de Pernambuco". "Temos fé que comigo na Presidência e Paulo Câmara no governo do Estado podemos recuperar aquele tempo, e por isso nos aliamos novamente", acrescenta. Segue abaixo a íntegra da carta:

Carta ao povo pernambucano

*Carta escrita na quinta-feira, 30 de agosto de 2018

"Minhas irmãs e meus irmãos pernambucanos,

Eu sou parte de Pernambuco e Pernambuco é parte de mim. Em todo lugar do mundo que eu estava, sabia que representava a origem de que tanto me orgulho, e nunca esqueci de onde vim e o povo que sempre me apoiou. Por isso sempre me esforcei para representar Pernambuco e o Brasil da melhor forma possível. Tenho muito orgulho de tudo o que fiz por minha amada terra natal quando fui presidente.

Lembro-me de, no fim do meu segundo mandato, visitar Pernambuco junto com o governador Eduardo Campos. Lembro-me da alegria nas ruas, da esperança no futuro, da primeira vez que Pernambuco teve melhor desempenho em empregos que a média nacional.

Eduardo se foi de forma trágica, mas tudo aquilo que sonhamos juntos para Pernambuco permanece mais vivo do que nunca, porque os sonhos jamais morrem.

A união entre o PSB, no governo do estado, e do PT, no governo federal, produziu o melhor momento da história de Pernambuco. Temos fé que comigo na presidência e Paulo Câmara no governo do estado podemos recuperar aquele tempo, e por isso nos aliamos novamente.

O momento que vivemos não é fácil. Uma perseguição judicial tocada por alguns que se acham no direito de proibir o povo de se manifestar me mantém preso em Curitiba. Em Brasília, o governo Temer, o governo do golpe, se encheu de ministros Pernambucanos ao mesmo tempo em que asfixiava o povo, com menos recursos, destruindo projetos do governo federais, causando desemprego na indústria naval, reduzindo os recursos para programas sociais como o Farmácia Popular e Minha Casa Minha Vida.

Hoje, a aliança com o PSB em Pernambuco é fundamental para o Brasil todo ter uma esperança de superar o pesadelo do governo de Temer e do PSDB. Para que o nordeste possa voltar a ter um governo que olhe para a região com carinho.

Paulo Câmara no governo do Estado e Lula e Haddad no governo Federal é o caminho para derrotar os traidores da democracia, do povo, os traidores de Pernambuco que celebraram o impeachment e o golpe que não foi contra o PT, mas sim contra o povo trabalhador brasileiro, contra as políticas que promoveram o crescimento do nordeste.

Tenho certeza que em 7 de outubro os pernambucanos mandarão um forte recado para o mundo de que o Brasil pode ser feliz de novo!

Um forte abraço, e até a vitória!"

Luiz Inácio Lula da Silva

Curitiba, 30 de agosto de 2018