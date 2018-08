O PTC acertou na tarde desta sexta-feira, 3, o apoio à chapa do senador Alvaro Dias (Podemos-PR) à Presidência da República.

Com a chegada do PTC, a campanha do senador paranaense soma quatro partidos. Na quarta-feira, o PSC acertou o ingresso na chapa, ao indicar o candidato a vice-presidente, o economista Paulo Rabello de Castro. No mesmo dia, o PRP também formalizou o apoio a Dias. O PTC tinha como pré-candidato o ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello (AL).

"Muito feliz com a chegada do PTC ao nosso projeto de refundar a República capitaneado pelo nosso Alvaro Dias", escreveu, em nota, a deputada federal e presidente do Podemos, Renata Abreu (SP).

Alvaro Dias será oficializado como candidato à Presidência amanhã, 4, em evento em Curitiba (PR).