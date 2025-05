Qual a diferença de idade entre Macron e sua esposa?

Ele nasceu em 1977 e ela em 1953. Foi nos bancos da escola que Emmanuel Macron e Brigitte Trogneux se conheceram. Muito antes de se tornar presidente da República, Brigitte Macron foi sua professora de teatro no colégio Providence, em Amiens, na região do Somme. Na época, Emmanuel Macron tinha 16 anos.

Diferença de idade

Agora com 72 anos, Brigitte Macron é avó de sete filhos e 25 anos mais velha que seu marido de 47 anos, o presidente da França. Eles estão casados ​​há quase duas décadas, mas seu relacionamento é ainda mais antigo.

Em uma entrevista exclusiva ao Paris Match, em 2023, a primeira-dama contou que se relacionar com um homem mais novo era algo impossível. E, no entanto, contra todas as probabilidades, eles se apaixonaram. “O único obstáculo eram meus filhos. Eu reservei um tempo para não arruinar suas vidas. Durou dez anos; o tempo para colocá-los no caminho certo. Você pode imaginar o que eles ouviram… Mas eu não queria perder a minha vida. Não sei como meus pais, que foram o exemplo de fidelidade e educação, teriam vivenciado nosso casamento”, confidenciou a primeira-dama da França.

Macron levou tapa na cara da esposa?

Youtube/CNN

Em um vídeo que circula nas redes sociais no domingo, 25 de maio, Emmanuel Macron aparece, ainda dentro da aeronave, após a abertura das portas. Nesse momento, os dois braços de sua esposa Brigitte apareceram, sem que ela fosse vista por inteiro, e ela rapidamente levantou ambas as mãos em direção ao rosto do chefe de Estado.

Ele parece surpreso, mas rapidamente se vira para acenar para fora. Depois, o casal presidencial desce as escadas. Macron estende o braço para a esposa, mas ela não o aceito e segura no corrimão da passarela.