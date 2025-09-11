Que horas começa o voto de Carmen Lúcia e onde assistir ao vivo hoje

Continua nesta quinta-feira, 11 de setembro, o julgamento do núcleo 1 da trama golpista com o voto da decana da Corte, a ministra Carmen Lúcia. A primeira turma do do Supremo Tribunal Federal retoma a sessão às 14h (de Brasília).

Como assistir o voto da Ministra Carmen Lúcia hoje

A sessão com o voto da ministra Carmen Lúcia hoje, 11, começa às 14h e não tem previsão de duração. O voto do ministro Luiz Fux, por exemplo, durou mais de 13 horas. O julgamento é transmitido ao vivo pela TV Justiça e pelo canal oficial do STF no YouTube.

O placar pela condenação em todos os crimes de Bolsonaro e mais cinco réus está 2 votos a 1. Já pela condenação dos réus Mauro Cid e Braga Neto por pelo menos um crime está 3 a 0. Na terça-feira foram proferidos os votos pela condenação dos réus pelos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino.

A denúncia alega que Bolsonaro liderou uma organização criminosa que buscava impedir a posse do presidente eleito, Lula da Silva.

Segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), os réus tiveram teve papel central na tentativa de ruptura institucional. A denúncia foi aceita pelo STF em março. O grupo respondera por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, participação em organização armada criminosa, dano qualificado e liberdade de patrimônio ao embaçado.