Às vésperas de apresentar seu parecer sobre a reforma da Previdência, o relator Samuel Moreira (PSDB-SP) tem aproveitado para se reunir com bancadas e consultores técnicos. O prazo para apresentação é o próximo dia 15.

Moreira chegou a afirmar que apresentaria o relatório da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência entre quinta-feira da semana passada e hoje, mas ele ainda tem um encontro com governadores para tentar equacionar um dos pontos mais polêmicos da proposta: a inclusão de Estados e municípios na mudança das regras previdenciárias.

Parte majoritária do Congresso resiste em arcar com o ônus de aprovar uma reforma da Previdência que inclua Estados e municípios, justamente nos locais onde estão seus eleitores. Por isso, ainda que insistam até o último momento em manter os entes federativos na proposta, governadores e prefeitos articulam alternativas para reformar as previdências locais.

Uma das opções seria a autorização, por parte do Congresso Nacional, para que possam incorporar a reforma da Previdência federal por meio de decretos, sem necessidade de leis aprovadas pelas Assembleias Legislativas ou Câmaras Municipais.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou a sugerir uma forma de Estados e municípios promoverem suas reformas via projeto de lei ordinária, o que exigiria menos votos nas assembleias legislativas para serem aprovadas.

Na sexta-feira, governadores do Nordeste divulgaram uma nova carta sobre a reforma da Previdência em que, apesar de críticas a alguns pontos, defendem a manutenção de um texto que inclua os regimes estaduais. O texto foi compartilhado com a advertência do governador Wellington Dias (PT-PI) de que a outra carta, divulgada na tarde anterior pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), com 25 assinaturas, não contava com o respaldo dos governadores do Nordeste.

O presidente da comissão especial da reforma da Previdência na Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM), afirmou na última quinta-feira que a data de votação da proposta no colegiado dependerá do ambiente político e do nível de acordo que for obtido para o texto.

Segundo o deputado, que apresentou um balanço dos trabalhos da comissão no dia 6, não adianta tocar o parecer na comissão de forma descolada da articulação para se obter ao menos os 308 votos necessários para sua aprovação no plenário. “Existem elementos externos, regimentais e políticos que não me permitem confirmar uma data para votação da matéria”, disse.

Também na semana passada, Bolsonaro declarou esperar que os deputados cedam e incluam os Estados, mas criticou o fato de que alguns governadores querem aprovação da reforma com voto contrário dos próprios partidos.

A inclusão de Estados e Municípios e outros pontos polêmicos estavam na pauta de uma conversa marcada para ontem entre o presidente da Câmara e o chamado Centrão. Uma reunião de líderes também deve ocorrer entre hoje e amanhã. Comenta-se que está combinado entre líderes e o relator de que ele só apresentará formalmente seu parecer após mostrá-lo aos colegas.

Moreira passou a semana passada em encontros e conversas. Na segunda-feira participou de evento com governadores de seu partido. Na terça, passou boa parte da tarde no gabinete de Maia, em conversa com o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. Na ocasião, Marinho teria sido avisado que a reforma não passará na Casa se incluir Estados e municípios, segundo um dos participantes.

Outro foco de tensões diz respeito às regras de transição para servidores públicos e trabalhadores privados. De acordo com levantamento da Agência Câmara, os termos “transição” e “pedágio” são citados em 71% das 277 emendas apresentadas à proposta.