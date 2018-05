BRASÍLIA (Reuters) - O relator do projeto da reoneração da folha de pagamento de alguns setores, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), afirmou na noite desta quarta-feira que seu parecer propõe a redução a zero do PIS/Cofins incidente sobre o óleo diesel.

A proposta, apoiada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pode levar a uma redução de até 14 por cento do preço final do óleo, nos cálculos do relator.

A possibilidade de zerar o PIS/Cofins – a proposta teve a sua discussão iniciada nesta noite -- levou o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, pessoalmente ao plenário da Câmara, na tentativa de evitar um impacto que estima entre 10 e 15 bilhões de reais neste ano.

(Por Maria Carolina Marcello)