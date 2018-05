BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos (CNTA), Diumar Bueno, disse nesta quinta-feira antes de reunião com integrantes do governo que espera uma resposta imediata do Palácio do Planalto às demandas dos caminhoneiros e afirmou que a categoria não quer dar trégua no quarto dia de paralisação.

Bueno disse ainda que as promessas feitas pelo governo não têm credibilidade e que, pelo que soube da proposta que pode ser feita pelo governo, ela não atende às demandas da categoria.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)