O governador de São Paulo e presidente nacional do PSDB, Geraldo Alckmin, mandou nesta sexta-feira, 2, um recado claro aos pré-candidatos tucanos que pretendem disputar o governo do Estado nas eleições de outubro deste ano: se alguém se sentir prejudicado na decisão sobre a sua sucessão, o descontente poderá migrar para outra legenda.

A três dias da reunião que vai deliberar sobre a candidatura tucana no Estado, e diante do movimento do prefeito João Doria para ser aclamado como candidato sem prévias, o governador afirmou que a escolha pode ser feita tanto por consenso quanto por prévias.

"Se tiver só um candidato, não há necessidade de prévias, está resolvido e é trabalhar para o processo eleitoral. Se tiver mais de um, marca a prévia, não tem problema nenhum", declarou, ao lado de Doria, após cerimônia de inauguração da estação Eucaliptos, na linha 5 do metrô.

Alckmin disse que a escolha de um candidato em um ambiente maior é sempre "melhor", apesar de admitir que o candidato pode ser escolhido sem prévias.

"Nós temos 35 partidos, então se alguém se sentir prejudicado, ele vai para outro partido", disse o governador, sobre o processo em São Paulo.

O evento desta sexta-feira foi a primeira participação de Doria em uma inauguração do Metrô de São Paulo, que integra a administração estadual. Alckmin negou que a presença do prefeito tenha caráter eleitoral.

Doria se recusou a responder perguntas da imprensa. Em seu discurso, defendeu o nome de Alckmin para assumir a Presidência do País e falou que o maior desafio do tucano será a geração de empregos.

Covas Neto

Comentando a decisão do vereador Mario Covas Neto de sair do PSDB, Alckmin declarou que tem "estima" pelo parlamentar e que respeita a decisão.

Ao anunciar a desfiliação nesta quinta-feira, dia 1º, Covas Neto disse que conversou com o governador e que Alckmin teria "parcela de culpa" no descolamento do PSDB das suas origens. O governador não quis comentar a declaração.