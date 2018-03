O ministro da Fazenda e presidenciável, Henrique Meirelles, disse que, caso seja candidato, sua bandeira será a modernização da economia brasileira e o aumento da criação de empregos. Meirelles se reuniu na manhã deste sábado, 17, com o presidente do Conselho de Administração da Nestlé, Paul Bulcke e disse que o executivo manifestou curiosidade em relação ao processo eleitoral brasileiro. O executivo também quis saber sobre as intenções de Meirelles concorrer à presidência da República.

"Eu disse que é uma possibilidade e que tomarei a decisão até começo de abril", afirmou Meirelles após o encontro, repetindo o discurso que tem adotado nas últimas entrevistas sobre o tema. "Caso candidato as bandeiras serão a modernização da economia e a criação de empregos. O cidadão que consegue emprego está melhor do que quem recebe o Bolsa Família", disse.

Meirelles ressaltou que, para ele, independente do resultado da eleição, o País será conduzido para reformas e para a modernização da economia. "É pouco provável que tenhamos uma volta atrás a essa altura", completou.

O ministro relatou que foi questionado na reunião com o executivo da Nestlé sobre temas relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao assassinato da vereadora Marielle Franco. "Isso reforça a necessidade da intervenção", afirmou. "É algo que mobiliza a todos para o combate ao crime. É brutal, chocante, inaceitável. Uma militante de direitos humanos que nunca fez mal a ninguém ser brutalmente assassinada", completou.