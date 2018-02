BRASÍLIA (Reuters) - Diante da impossibilidade de votar a reforma da Previdência por conta da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, o governo federal anunciou nesta segunda-feira uma pauta econômica com 15 itens que devem ser analisados pelo Legislativo, entre elas a privatização da Eletrobras e a autonomia do Banco Central.

Na pauta, anunciada em entrevista coletiva no Palácio do Planalto com a presença de vários ministros --entre eles Eliseu Padilha (Casa Civil), Henrique Meirelles (Fazenda) e Dyogo Oliveira (Planejamento)-- também estão, entre outros, a reoneração da folha de pagamento, a atualização da Lei Geral de Telecomunicações, reforço das agências reguladoras e a extinção do Fundo Soberano.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu)