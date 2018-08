BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou nesta quarta-feira a indicação de José da Silva Tiago para o cargo de diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

O novo diretor-geral é engenheiro civil, com experiência de mais de 40 anos na área rodoviária, segundo parecer que recomendava a aprovação de sua indicação. Da Silva Tiago ingressou em 1974 em órgão que veio a se tornar o Dnit. Desde 2009 ocupava superintendência regional do Dnit no Paraná.

O Senado vem realizando um esforço concentrado de votações nesta semana. Mas diante do clima eleitoral e de um quórum relativamente baixo, está dedicando suas atenções a temas consensuais e autoridades, evitando matérias polêmicas.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)