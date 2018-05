(Reuters) - O Senado aprovou nesta quarta-feira a medida provisória que permite a venda direta de petróleo da camada pré-sal e, como a proposta já havia passado na Câmara dos Deputados, irá agora à sanção do presidente Michel Temer.

O texto aprovado permite à Pré-Sal Petróleo S/A (PPSA) realizar diretamente a comercialização da parte de óleo devida à União na exploração de campos da bacia do pré-sal com base no regime de partilha, de acordo com a Agência Senado.

Antes da MP, a lei de criação da PPSA permitia apenas a contratação de agentes de comercialização para vender o petróleo da União.

(Por Eduardo Simões, em São Paulo)