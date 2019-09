Enquanto o governo dá sinais cada vez mais claros de querer mexer na estrutura do funcionalismo para domar o peso dos salários nas contas públicas, um projeto de lei que prevê demissão dos servidores em caso de baixo desempenho avança sem alarde no Congresso Nacional.

A proposta já passou em julho na Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado e aguarda requerimento de urgência para ser apreciada no plenário. A relatora e senadora Juíza Selma (PSL-MT) diz contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, ainda que reconheça que a tramitação do projeto a partir de agora não deve ser rápida devido à sensibilidade do tema e à prioridade dada pelo Executivo a assuntos como reformas previdenciária e tributária. “O projeto é visto com muita simpatia, não apenas pela diminuição no orçamento, mas por questão da eficiência. Nós temos conversado com o ministério (da Economia) e temos tido boa receptividade”, disse. Pela proposta, uma comissão avaliadora, integrada pela chefia imediata do servidor, um funcionário de carreira e um membro lotado na mesma unidade, será instalada para mensurar o desempenho do indivíduo. A possibilidade de demissão existirá quando, em escala de 0 a 10, o servidor obtiver nota inferior a 3 em duas avaliações anuais.