BRASÍLIA - O Senado instalou nesta quarta-feira 10 de suas comissões permanentes e elegeu os presidentes dos órgãos colegiados, deixando a estratégica CCJ sob o comando de Simone Tebet (MDB-MS) e a CAE sob Omar Aziz (PSD-AM).

Tebet já assume a Comissão de Constituição e Justiça com o compromisso de desengavetar projetos que forem considerados “relevantes” e de tocar os trabalhos de forma “imparcial”. A CCJ tem a tarefa de avaliar, principalmente, a constitucionalidade das propostas que tramitam no Senado e terá o papel de analisar a reforma da Previdência após sua tramitação na Câmara.

“A CCJ sempre foi a comissão que representa o coração do Senado. Mais do que nunca, diante de um novo governo, diante de uma série de pautas prioritárias para o país, querendo ou não, votando a favor ou não, vamos enfrentar todos os projetos relevantes vindos do Executivo ou de qualquer senador”, disse a senadora a jornalistas após sua eleição para presidir a comissão.

“Portanto a reforma da Previdência, a pauta e o projeto que vai ser encaminhado no momento oportuno pelo ministro (da Justiça) Sérgio Moro, a pauta de combate à violência, qualquer projeto ligado a desenvolvimento nacional e desenvolvimento regional e a pauta de políticas públicas e políticas sociais, qualquer projeto que venha terá prioridade, terá relevância na medida exatamente daquilo que for considerado urgente para o país”, acrescentou.

Eleito para presidir a Comissão de Assuntos Econômicos, Aziz já anunciou a data de sabatina do futuro presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no dia 26 deste mês, e já definiu a relatoria da indicação.

“Eu acabei de designar o senador Eduardo Braga como relator do presidente”, disse Aziz a jornalistas.

O senador Marcos Rogério (DEM-RO) é o novo presidente da Comissão de Infraestrutura (CI) da Casa, enquanto o senador Vanderlan Cardoso (PP-GO) irá comandar a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT).

Nelsonho Trad (PSD-MS) foi eleito para presidir a Comissão de Relações Exteriores (CRE).

