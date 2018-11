BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), disse nesta quarta-feira que o projeto que trata de questões da cessão onerosa, cujo contrato deu à Petrobras o direito de explorar até 5 bilhões de barris de óleo equivalente no pré-sal, pode ser votado na Casa na quarta-feira da próxima semana.

Em entrevista a jornalistas após participar de evento com governadores eleitos em Brasília do qual também participou o presidente eleito Jair Bolsonaro, Eunício estimou o montante de recursos a serem arrecadados com a cessão onerosa entre 120 bilhões de reais e 130 bilhões de reais e disse que o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, concordou em repassar parte desses recursos a Estados e municípios.

Eunício disse ainda que aceitou receber duas medidas provisórias que tratam do setor energético para viabilizar um leilão de energia e afirmou que deverá discutir com Guedes e com o futuro ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni sobre uma medida provisória que trata de saneamento básico.

(Reportagem de Marcela Ayres e Lisandra Paraguassu)