O governo terá de mobilizar senadores para estarem em Brasília na próxima segunda-feira – dia em que muitos parlamentares ainda estão fora da capital federal – para votação das Medidas Provisórias 867 (Código Florestal) e 871 (Antifraude no INSS).

Os dois textos precisam ser votados pelos senadores até o dia 3 para que não percam a validade. No mesmo dia, o Senado deverá votar a MP que ampliou o prazo para o pagamento de gratificações a servidores e empregados cedidos à Advocacia-Geral da União (AGU).

Apesar de o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), ter anunciado acordo para deixar caducar a medida provisória que muda o Código Florestal, o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou que o texto poderá ser votado na segunda-feira, mas ponderou que a prioridade é votar o texto que estabelece medidas contra fraudes no INSS. “O governo tem interesse em aprovar a 871 (antifraude), essa é a matéria prioritária do governo. Daqui até segunda-feira, às 16h, diálogo, conversa e negociação”, afirmou Bezerra.

A MP que determina um pente-fino nos benefícios do INSS foi aprovada na Câmara dos Deputados na madrugada de quinta-feira. O texto também modifica regras para a concessão de aposentadoria rural, eliminando o papel de sindicatos no cadastro do trabalhador do campo, com o objetivo de coibir fraudes.

O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho e outros membros do governo estavam no Plenário da Câmara negociando diretamente com os deputados e comemoraram a aprovação, apesar das modificações em parte do texto. “A MP é importante porque combate fraudes no sistema. A estimativa é que a economia anual chegue a R$ 10 bilhões. O problema (da Previdência) começa a ser enfrentado com a votação da MP. Esperamos que logo mais tenhamos possibilidade de complementar processo no Senado”, afirmou Marinho.

A discussão da MP 871/2018, que prevê medidas de combate a fraudes no INSS, quase foi derrubada por uma reação em cadeia de deputados da bancada bolsonarista e de evangélicos que exigiam a retirada do termo “gênero” da lista de informações que deveriam ser repassados ao INSS.

Os parlamentares alegavam que o termo se tratava de uma discussão de “ideologia de gênero”. O texto determinava que os cartórios remetessem os dados de registros de nascimento e de natimorto com as informações do número do “CPF, a data e o local de nascimento do registrado, bem como o nome completo, data e local de nascimento, CPF da filiação e o gênero”. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), chegou a ameaçar que derrubaria a sessão e, consequentemente, inviabilizar a MP. Vendo que haveria o risco de não aprovar a proposta, o líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO), tentou convencer seus correligionários de que a medida era necessária e foi cercado por parlamentares do PSL aos berros. Entre os mais nervosos estava Hélio Bolsonaro (PSL-RJ), um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro. Após uma série de discussões, o grupo recuou e manteve o termo.

A Sociedade Rural Brasil (SRB) manifestou apoio à MP 867/18 aprovada na quarta-feira, dia 29, pela Câmara dos Deputados. Na avaliação da SRB, as emendas propostas para o texto original da MP, aprovadas em Comissão Especial Mista, são necessárias para garantir mais segurança jurídica a pontos do Código Florestal.

Aa entidade destacou a importância do PRA para a preservação ambiental no País e enfatizou que a MP 867/18 não aumenta a anistia a quem desmatou ou desfigura pontos já acordados do Código. “Sua aprovação (da MP) é necessária para fazer cumprir com mais efetividade e agilidade a legislação florestal”, informa o comunicado.

Na nota, a SRB argumenta ainda que tem “total interesse” que o Código Florestal seja considerado dentro e fora do Brasil como um modelo de conciliação entre produtividade e preservação, mecanismo para atrair investimentos e auxiliar no cumprimento das metas do País no Acordo de Paris.