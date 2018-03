A senadora Kátia Abreu (TO) vai se filiar ao PDT no dia 2 de abril, em Palmas, com a presença do pré-candidato à Presidência da República Ciro Gomes e do presidente nacional do partido, Carlos Lupi. Ela tem intenção de se candidatar ao governo do Tocantins.

Em novembro do ano passado, o Conselho de Ética do MDB decidiu expulsar a senadora do partido por sua postura crítica ao governo de Michel Temer e por atuar de forma contrária às orientações do Palácio do Planalto no Senado. Desde então ela estava sem legenda.

Após a expulsão, Kátia afirmou que o conselho do MDB optou por retirá-la da legenda por não ter feito "concessão à ética na política" e "dizer não a cargos, privilégios ou regalias do poder".