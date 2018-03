Após encontro com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, o advogado do ex-presidente Lula, Sepúlveda Pertence, disse que ela não deu indicação se pretende pautar o habeas corpus do petista.

Sepúlveda, que é ex-ministro do Supremo, esteve reunido por cerca de meia hora nesta quarta-feira (14), com a presidente da Corte. A audiência foi solicitada pela defesa em meio a uma ofensiva para que Cármen paute o julgamento do habeas corpus.

Questionado se entraria com um habeas corpus no STF, Sepúlveda disse somente que “tática não se revela”.

A ministra também tem resistido a pautar um novo julgamento que possa rever a jurisprudência do tribunal que permite a prisão após condenação em segunda instância, alegando que a última decisão é de 2016, e que rediscuti-la seria “apequenar” o Supremo.

Enquanto isso, aproxima-se o desfecho da tramitação Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) da ação penal que pode levar à prisão o petista. Nesse contexto, o PT tem também feito pressão por um julgamento. Há duas semanas, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, insistiu até ter uma audiência com Cármen para defender a inclusão na pauta de julgamento do pedido de Lula.

Na última sexta-feira (9), a presidente do Supremo antecipou a pauta de julgamentos da Casa em abril sem incluir o habeas corpus e as ações relacionadas a esse tema.