O ministro da Justiça, Sergio Moro, usou as redes sociais para elogiar as manifestações pró-governo deste domingo, 26. "Festa da democracia", escreveu em sua conta no Twitter, ressaltando que não houve pautas autoritárias. "Povo na rua é democracia. Com povo e Congresso, avançaremos. Gratidão. #Brasil."

O pacote anticrime de Moro foi defendido pelos manifestantes em diversas cidades, assim como a reforma da Previdência e outras medidas de Bolsonaro. Em Brasília, os manifestantes inflaram um boneco do ministro da Justiça usando uma roupa de super-homem.