O presidente Michel Temer desistiu ontem (29) de adiar de 2019 para 2020 o reajuste dos servidores do Executivo, transferindo ao seu sucessor um gasto extra de R$ 6,9 bilhões com a folha de salários do funcionalismo no ano que vem. Ainda assim, a categoria não cogita recuar da série de mobilizações pró-reajuste que estão sendo agendadas.

A intenção é evitar surpresas e defender suas propostas, derrubando no Congresso qualquer tentativa de impedir a aprovação de reajustes. Os servidores querem também eleger candidatos comprometidos com as bandeiras do funcionalismo. Entre as principais reivindicações, está a derrubada da Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que limita por 20 anos o aumento dos gastos públicos com base na inflação do ano anterior. Outra é a fixação de data-base para o reajuste anual da categoria, a exemplo de mecanismo da iniciativa privada.

Ontem (29), uma fonte do Palácio do Planalto adiantou que o presidente recuou diante da reação das entidades, que já acumulam a vitória imposta ao governo no início, ao sepultar a proposta da reforma da Previdência por falta de votos. A fonte também informou que estão “adiantados” os estudos para o reajuste salarial autoconcedido dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de 16,38%. O auxílio-moradia, pago por força de uma liminar do ministro Luiz Fux (STF), em média R$ 4,7 mil, seria incorporado ao salário, o que não causaria alteração no orçamento do Judiciário, segundo avaliou Temer.

“Foi uma grande vitória da categoria”, comemorou Márcio Costa, da Pública Central do Servidor, referindo-se à decisão do governo de enviar na sexta-feira (31) o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2019 com o reajuste. “Mas vamos manter a mobilização com um calendário de atividades em Brasília até o final deste ano”, acrescentou Costa.

Entre as atividades, estão previstas criação e desenvolvimento de campanhas, redes sociais, site e aplicativo da campanha Voto Consciente dos Servidores Públicos. O objetivo é criar uma bancada forte no Congresso afinada com as principais causas do segmento. O aplicativo Servidores Eleições 2018 (http://www.servidoreseleicoes.com.br/) é plataforma de monitoramento de candidaturas aos Legislativos de todo Brasil engajadas com o fortalecimento das carreiras públicas, serviços públicos e o bem estar social. Já estão registradas 130 candidaturas cuja votação é recomendado pelos organizadores da campanha.

Desde junho passado, a Campanha Voto Consciente já realizou três eventos. Segundo o coordenador, o jornalista Sérgio Lerrer, o objetivo do projeto é chamar a atenção dos eleitores, especialmente servidores públicos, para valores e candidatos engajados no fortalecimento das carreiras de estado, investimento em serviços públicos de qualidade e num Estado mais republicano.

A campanha, segundo Lerrer, é desenvolvida com recursos próprios de pessoas físicas, e obedece a legislação. Durante os eventos, candidatos de diversos partidos tiveram a oportunidade de registrar sua mensagem para ser compartilhada nas redes sociais e na plataforma. São contabilizados 130 mil visualizações/semana.

Para o advogado Renato Ribeiro, da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ferramenta pode ter sua legalidade questionada na Justiça Eleitoral ou denunciada ao Ministério Público, por representar quebra da isonomia e da paridade no processo eleitoral.

"É proibido que empresas, associações ou clubes utilizem recursos próprios a serviço de alguma candidatura ou contrário a outras", disse ao DCI. "Também é proibido que esse aplicativo, favorecendo determinadas candidaturas, seja construído com recursos de gastos de campanha informados à Justiça Eleitoral." Mesmo que construído com recursos de eleitor, pessoa física, em contribuição à alguma candidatura, o gasto total no aplicativo teria que ser de até R$ 1.064, alerta o especialista.