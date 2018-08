Pesquisa do Ibope, encomendada pela TV Band, aponta que Paulo Skaf (MDB) tem o maior percentual de intenção de votos para governador do Estado de São Paulo. Ao todo, 22% dos entrevistados pretendem votar no emedebista.

Empatado tecnicamente, o ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) teve 21% das intenções de votos.

Na simulação para o segundo turno, Skaf aparece com 36% das intenções, Doria com 32%, 25% seria votos brancos e 8%, nulos.