BRASÍLIA (Reuters) - O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) adiou para a quinta-feira a conclusão do julgamento da extensão dos efeitos da decisão tomada mais cedo de que réus alvos de delação premiada tenham direito a apresentar alegações finais posteriormente a réus delatores.

O julgamento do STF é essencial porque pode levar a uma série de anulação de sentenças ou retornar a fases anteriores de processos da operação Lava Jato, entre eles do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Nesta quarta, com o caso envolvendo o ex-gerente da Petrobras Márcio Ferreira, foi a segunda vez que o Supremo anulou uma condenação da Lava Jato em razão da apresentação simultânea de réus delatados. Em agosto, a Segunda Turma da corte havia anulado sentença referente ao ex-presidente da companhia petrolífera e do Banco do Brasil Aldemir Bendine.

Por oito votos a três, a Corte entendeu nesta quarta que vai fixar uma tese para ser aplicada por todas as instâncias da Justiça a respeito do direito à apresentação das alegações finais de réus delatados.

O presidente do STF, Dias Toffoli, chegou a fazer uma proposta de tese para que as defesas possam questionar: 1) tenham arguido até as alegações finais na primeira instância e reafirmado em fases recursais; e 2) para os casos já sentenciados, é necessário se demonstrar o prejuízo que será aferido pelas instâncias competentes no caso concreto.

Mas outros ministros comentaram que não se deve haver limitação e a decisão ficou para a quinta-feira.

(Reportagem de Ricardo Brito; Edição de Alexandre Caverni)