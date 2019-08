BRASÍLIA - O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por maioria no fim da tarde desta quarta-feira cassar decisão judicial anterior de transferir o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para o presídio de Tremembé (SP) até que a corte julgue outro recurso que pede a liberdade do petista.

A decisão da corte, tomada por 10 votos a 1, atendeu a pedido da defesa do ex-presidente, contrária à determinação da juíza Carolina Lebbos que atendeu a pedido da PF de Curitiba para transferir Lula para São Paulo.

Em seguida, outro magistrado, o juiz paulista Paulo Eduardo de Almeida Sorci, determinou que Lula, preso desde abril do ano passado, cumprisse o restante da pena no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.

Com a decisão do Supremo, Lula permanecerá na sede da PF em Curitiba até que o STF decida sobre seu habeas corpus. O petista cumpre pena desde abril do ano passado após condenação no processo do tríplex do Guarujá (SP), no âmbito da Lava Jato.

(Reportagem de Ricardo Brito)