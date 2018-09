Com o voto de desempate do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a Primeira Turma da Corte rejeitou ontem (11) a denúncia pelo crime de racismo contra o deputado e presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro.

O julgamento, suspenso há duas semanas, estava empatado em 2 a 2 e coube a Moraes a definição. Já tinham votado a favor de rejeitar a denúncia o relator do caso, ministro Marco Aurélio Mello, e Luiz Fux. Para receber a denúncia e transformar Bolsonaro em réu votaram os ministros Roberto Barroso e Rosa Weber. A denúncia contra Bolsonaro foi oferecida pela PGR em abril e se refere a uma palestra que o candidato deu no Clube Hebraica do Rio de Janeiro, no ano passado. Na ocasião, na avaliação da PGR, Bolsonaro fez um discurso de incitação a ódio e preconceito direcionado a diversos grupos./Reuters