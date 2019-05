O Supremo Tribunal Federal (STF), inconformado com a proibição de comer lagostas e tomar vinhos importados, conseguiu derrubar uma decisão liminar que havia suspendido sua licitação para contratar as refeições oficiais.

O vice-presidente da 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal (TRF-1), desembargador Kassio Marques, cassou a decisão liminar que havia suspendido a licitação do STF. A decisão assinada nesta segunda-feira (6) derruba o entendimento da juíza federal Solange Salgado, do Distrito Federal.

Ela havia cancelado o pedido do STF com o argumento de que o edital da lagosta e do vinho não se insere como “necessário para a manutenção do bom e relevante funcionamento do Supremo” e os itens exigidos na licitação “destoam sobremaneira da realidade socioeconômico brasileira, configurando um desprestígio ao cidadão brasileiro que arduamente recolhe seus impostos para manter a máquina pública funcionando a seu benefício”.

A União Nacional dos Juízes Federais enalteceu a juíza Solange, da 1.ª Vara Federal do DF, que suspendeu a compra e pediu à Advocacia-Geral da União que não recorresse da decisão. Mas não teve jeito. Em sua decisão, Marques diz que “o detalhamento do menu no edital serviu de parâmetro para empresas licitantes”. Segundo Marques, o pregão de 26 de abril teve lance mínimo de R$ 463.319, abaixo de R$ 1,134 milhão iniciais. Conforme texto, destilados, como uísques de malte, têm que ser envelhecidos por 12, 15 ou 18 anos. “As bebidas deverão ser harmonizadas com os alimentos”. As refeições deve conter pratos como bobó de camarão, camarão à baiana, medalhões de lagosta, entre outros. Vinho, se for tinto, tem de ser Tannat ou Assemblage, de safra igual ou posterior a 2010 e que “tenha ganhado pelo menos quatro premiações internacionais”./Estadão Conteúdo