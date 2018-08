BRASÍLIA (Reuters) - O advogado Luiz Fernando Casagrande Pereira, que representa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou ter considerado uma "surpresa" a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de julgar o registro de candidatura do petista ao Palácio do Planalto nesta sexta-feira e antecipou que, em caso de derrota, pode recorrer a outras cortes superiores para garantir a presença de Lula na disputa.

"É ruim que seja uma coisa que pode ser carimbada como atropelo. Alimenta uma narrativa, com a qual não estou dizendo que concordo, de que sempre há alguma coisa fora do script quando se trata do ex-presidente", disse Casagrande Pereira, pouco antes do início da sessão do TSE que vai julgar o registro de Lula.

O defensor afirmou se considerar um "otimista" em relação ao julgamento.

Casagrande Pereira disse que, em caso de derrota no TSE, pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) antes de ir ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Uma coisa que não vai acontecer até a eleição é o trânsito em julgado (o fim da possibilidade de recursos cabíveis)", disse o advogado. "Estamos julgando o registro, não a última palavra sobre o registro", completou.

Para o defensor, mesmo com uma decisão desfavorável do TSE, ele considera que o ex-presidente pode, sim, continuar a aparecer na campanha no rádio e na televisão.

(Por Ricardo Brito)