Apesar do PDT avisar sua bancada de que é contra essa reforma da Previdência e que puniria quem votasse contra, a deputada Tabata Amaral anunciou em sua conta no Twitter que irá votar a favor do projeto. “Meu voto é um voto de consciência. Não é um voto vendido, não é um voto pelo dinheiro de emendas, é um voto que segue as minhas convicções e tudo que eu estudei até aqui. A reforma que hoje votamos não pertence mais ao governo, ela sofreu diversas alterações”.