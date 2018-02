O presidente Michel Temer chegou a Brasília na noite desta terça-feira, 13, após ter passado o restante do carnaval com a família na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro.

Temer havia embarcado para Marambaia no sábado, dia 10, mas acabou interrompendo o período de descanso na região para visitar o Estado de Roraima, na segunda-feira, 12.

Na ocasião, ele se reuniu com a governadora Suely Campos, para discutir a crise causada pelo aumento da entrada de venezuelanos no Brasil. Depois, Temer retornou para Marambaia.