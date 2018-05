Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Michel Temer anunciará nesta terça-feira, em evento do MDB, sua decisão de não concorrer à Presidência da República, e apresentará o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles como o candidato do partido, disse à Reuters uma alta fonte do governo.

Temer já vinha dando indicações de que teria desistido da ideia de se apresentar como candidato, mas, apesar da pressão da bancada parlamentar do MDB, que queria uma solução rápida para a questão, parte de seu círculo mais próximo ainda queria que o presidente esperasse para tomar uma decisão.

De acordo com uma segunda fonte ouvida pela Reuters, havia uma esperança de que a campanha pela comemoração dos dois anos de governo trouxesse algum fôlego a Temer nas pesquisas eleitorais.

O presidente, no entanto, decidiu não esperar e irá fazer o anúncio durante o encontro de apresentação do documento "Caminho para o Futuro", uma plataforma de governo do MDB que será apresentada na manhã desta terça-feira em Brasília, de acordo com a primeira fonte.