O presidente Michel Temer recebe às 10h desta segunda-feira, 12, no Palácio do Planalto, os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, e o interino da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima. No encontro, eles devem bater o martelo sobre a reação brasileira às sobretaxas impostas pelo governo norte-americano de Donald Trump às importações de aço (25%) e de alumínio (10%).

A estratégia do governo, como disse Marcos Jorge ao Broadcast semana passada, é apresentar recursos em dois órgãos dos Estados Unidos contra a decisão de Trump. Ele afirmou ver chances de o Brasil não ser atingido pela medida. "Queremos que o Brasil seja excluído assim como o Canadá e o México", disse. Os recursos serão levados ao Departamento de Comércio norte-americano e ao Escritório de Representação Comercial dos EUA.

Na parte da tarde, Temer participa da cerimônia de assinatura do termo de adesão ao Programa Internet para Todos e de liberação de recursos para municípios. O evento está marcado para as 15h.

Depois, às 17h, o presidente recebe o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo. Às 18h, Temer tem reunião no Planalto com vice-líderes da base aliada no Congresso Nacional.