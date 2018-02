O presidente Michel Temer recebe nesta sexta-feira, 23, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, no Palácio do Planalto. O encontro foi incluído durante a tarde na agenda oficial. A secretaria de Comunicação da Presidência atualizou há pouco a agenda e incluiu também outras duas reuniões: uma das 15 horas com o ministro interino dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que acumula o cargo de sub-chefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil e, logo depois, um encontro com Grace Mendonça, ministra da Advocacia-Geral da União.

Hoje pela manhã, do palácio do Jaburu, Temer concedeu uma entrevista à Rádio Bandeirantes em que defendeu a intervenção na segurança do Rio e afirmou que deve anunciar até segunda-feira a criação da pasta da Segurança Pública, que será retirada do escopo do Ministério da Justiça.