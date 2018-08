O presidente da República, Michel Temer, exonerou Marcelo José Almeida das Neves do cargo de superintendente da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), vinculada ao Ministério da Integração Nacional. A exoneração consta de decreto publicado no Diário Oficial da União (DOU), que não traz a nomeação do novo titular do cargo.

Também para a Sudene, foi nomeado Antonio Silva Magalhães Ribeiro para exercer o cargo de diretor de Planejamento e Articulação de Políticas.